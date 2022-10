Juve, senti Bakhar: “Avremmo potuto pareggiare, lo Yom Kippur…”

Il match di Champions League tra Juve e Maccabi Haifa è terminato 3-1 , con la squadra di Allegri che porta a casa un'importantissima vittoria. Tre punti conquistati con un' inaspettata fatica visto che dopo essersi portati sul 2-0 i bianconeri hanno sprecato diverse occasioni da gol. Al contrario la squadra israeliana ha trovato la rete del 2-1 che ha messo in discussione il risultato. Per fortuna nel finale Rabiot ha chiuso la partita. Tutti a casa.

Al termine del match, l'allenatore del Maccabi Haifa Bakhar è intervenuto in conferenza stampa: "Lo Yom Kippur ha influito? Non lo si può sapere. Sul 2-0 abbiamo messo tanti giocatori d'attacco, abbiamo rischiato. Il problema è stato l'inizio ma non cerchiamo alibi, di se e di ma. Non siamo entrati al meglio nel primo tempo in campo. Alla fine avremmo potuto pareggiare ma anche subire qualche rete in più".