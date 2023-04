M. Orlando: “La Juventus gioca male e subisce sempre”

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dell'ultima partita contro lo Sporting Lisbona.

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua a TMW Radio sulla Juventus. Ecco le sue parole: "La Roma ha giocato meglio, non si è fatta schiacciare, ha avuto il rigore e altre opportunità dove poteva far male ed è stata sfortunata. Poi si sono fatti male pure Dybala e Abraham, è stata sfortunata, ha preso solo un tiro e un gol. La Juventus gioca male invece. E' una vittoria che si deve tenere stretta per come si era messa. Loro erano molto bravi tecnicamente, ma la Juve deve sempre subire la partita e sperare nella ripartenza e avere la giocata.

Fanno fatica e non è un caso. La Juventus ha un gioco fatto di ripartenze, spesso lì davanti è da sola la punta. Fare l'attaccante lì è difficile. E poi i centrocampisti fanno fatica a prendere palloni e a servirli. Cabral gioca con Italiano che ha un gioco diverso, gioca da Dio adesso. La Fiorentina comunque coinvolge tutti nel gioco. Cabral oggi è tanta roba ma non è più forte degli altri due. La differenza gliela fa fare l'allenatore. Lui sembrava dovesse andare via invece ha sfruttato l'occasione e sta emergendo.

Abraham? E' veloce, viene a darti una mano in difesa ma è il gioco della Roma. Che palle arrivano ad Abraham? Quando Spinazzola e gli altri esterni salgono ha delle soluzioni. Non sarà magari quello dello scorso anno ma non è l'Abraham vero neanche quello di quest'anno".