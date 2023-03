M.Orlando: “La Juventus ora crede nel recupero, sta bene”

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua sulla situazione della Juventus, ha detto la sua sulla partita con la Roma.

redazionejuvenews

Massimo Orlando, ex calciatore, ha rilasciato delle dichiarazioni a TMW Radio, parlando della Juventus. Ecco le sue parole sul match tra Madama e la Roma: "Ci credo al recupero Juve, stanno bene ora, si vede. E' una squadra che si è buttata alle spalle anche certe tensioni, paure, ci si è compattata. Poi ha recuperato tanti giocatori. Vedo la Juventus favorita, se non gioca Abraham mi dispiace per Belotti ma per ora è un ex calciatore e la vedo dura. Per la Roma trovare dopo un ko la Juventus è uno degli scontri più difficili che potesse capitare.

De Ketelaere? Scelta rischiosa? Bisogna capire che è un giocatore importante, pagato tanto, ha una grande chance. Finora è stato deludente, la Fiorentina potrebbe essere adatta alle sue caratteristiche, perché ti aggredisce ma ti fa anche giocare e quindi potrebbe essere la partita giusta per il belga per far vedere le sue qualità. Io sono convinto che si farà vedere, se hai il talento deve venire fuori. E' coccolato da tutti, prima o poi emergerà.

Abbiamo avuto esempi di altri che non hanno funzionato e in un altro contesto sì. Se il talento c'è viene fuori. Vedo timidezza, paura, a volte lo sconforto, lo si nota. Per me lo scouting nel Milan avrà visto tante sue partite prima di dare l'ok e non credo abbiano visto male".