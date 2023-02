M. Orlando: “Juventus-Fiorentina? I bianconeri possono avere la meglio”

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua sulla gara tra Juventus e Fiorentina, match sentito e decisivo per i bianconeri.

redazionejuvenews

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua a TMW Radio sulla Juventus. Ecco le sue parole sulla prossima gara con la Viola: "Io credo che la Fiorentina abbia mollato in campionato, giovedì ha la coppa e non sarà semplice la sfida. E' sempre una sfida molto sentita ma credo che la testa sia più sulla coppa. La Fiorentina può avere come obiettivo la Coppa Italia. Io credo che la voglia della Juventus possa avere la meglio. La Fiorentina spesso si perde, la squadra ti dà sempre l'impressione di essere pericolosa ma non è continua.

Io metterei Chiesa con Vlahovic, fossi Allegri. Per me la Juve ha ancora in testa di fare il grande recupero. La Fiorentina invece ha capito secondo me che in campionato, anche per un po' di sfortuna, non riesce a dare continuità. Ha due obiettivi, Coppa Italia e Conference, e nella prima ha una chance clamorosa.

Il Milan si è sempre trasformato in Champions. Ma non ci sono più i giocatori di un tempo. Non so se questo Milan può reggere la squadra di Conte, che ha ritmo e fisicità. Di fronte avrà una squadra ben messa in campo, il Milan sta provando a cambiare per trovare la quadra. Col Torino Pioli cambia modulo, ma se non ritrova il suo vecchio modulo e suoi interpreti migliori difficilmente verrà fuori da questo periodo".