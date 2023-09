M. Orlando: “La Juve non mi ha entusiasmato, l’Inter è superiore”

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua a TMW Radio. Ecco le sue parole sulla Juve: "Mi aspettavo una Roma più battagliera, grintosa. La Roma spesso è trascinata dal pubblico, lo abbiamo visto negli anni scorsi, invece è stata passiva, non ha avuto la forza di reagire, vuoi per il pubblico, vuoi per la forma fisica e un Mourinho stranamente silenzioso. Il Milan ha zittito tutto dopo 10 minuti e ha controllato come voleva. Non posso pensare però che Celik sia da Roma, non ha cambio di passo, profondità. Fa fatica uno come lui a giocare nella Roma. Con tutti in forma si riprenderanno, ma questa partenza fa male.