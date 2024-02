M. Orlando: “Non è da Allegri mollare in questo modo”

Massimo Orlando , ex calciatore, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a TMW Radio: "Ma anche Allegri ha sbagliato. Ora la Juve ha mollato come intensità, nella fase difensiva, subisce tantissimo.

Quarto posto a rischio? La Juve prima non subiva. Non capisco come si possa passare dall'essere l'anti-Inter a una squadra che ora molla così. Non è da Allegri. Se fossi nella società mi farei due domande".