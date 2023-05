M. Orlando: “Fagioli ha le qualità per essere uno dei più bravi”

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua sulla stagione complicata della Juventus, parlando anche di Nicolò Fagioli.

redazionejuvenews

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua a TMW Radio sulla stagione della Juventus, parlando anche di Fagioli. Ecco le sue parole: "Fagioli ha tutte le qualità per essere uno dei più bravi. Ha forza fisica, tempi di inserimento, è uno da Juventus. Allegri? Se domani mattina gli propongono di uscire è l'uomo più felice del mondo, perché ripartire con una squadra ridimensionata non credo lo stimoli davvero. La Juventus è abituata ad andare a giocare partite difficili. Sarà complicata a Siviglia ma ci sono chance.

La Lazio? Gioca bene ma ha fatica. Credo che il Milan ha perso 5 punti in tre partite, sennò l Lazio si sarebbe giocata il posto. Se dovesse centrare l'obiettivo c'è da cambiare tanto. Soprattutto a centrocampo non sono adatti al gioco di Sarri. Deve cambiare anche Milinkovic. Il 4-3-3 chiede sacrifici tali che Milinkovic non si adatta.

Inter? Non so cosa sia successo. Credo ci sia stato un miglioramento fisico della rosa, un rendimento aumentato della difesa e poi aver ritrovato davanti Lukaku. L'ho criticato, ma adesso forse lo riscatterei se fosse a condizioni buone. E anche a Inzaghi non sento di dire più nulla. I risultati parlano chiaro. Milan? Credo abbia fatto un super-lavoro da quando è arrivato. Ricordiamoci da dove è partito, ha ricompattato l'ambiente e vinto lo Scudetto. Il campionato quest'anno lo ha fatto male, era a 5 punti dal Napoli prima della partita con la Roma e poi è crollato. Pioli non meriterebbe l'esonero, ma credo ci sia voglia di un cambiamento, anche molto forte della rosa".