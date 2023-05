M. Orlando: “Allegri ha ricevuto dei colpi da alcuni calciatori”

Massimo Orlando , ex calciatore, ha detto la sua a TMW Radio, parlando della Juventus . Ecco le sue parole: " Allegri ? Ha avuto dei bei colpi da alcuni giocatori come Cuadrado. Difficile chiedere però un cambiamento di gioco da uno che ha sempre fatto così.

Sono sempre dell'idea che non sarà il tecnico per la prossima stagione, visto anche quanto potrebbe accadere extra-campo . L'annata è stata difficile per tante cose ma se questi giocatori devono sempre fare partite di sofferenza...

Roma? In Champions c'è ancora una possibilità per passare, c'è Juve-Milan e tutto può accadere. La Roma deve provare a vincere stasera, perché se le vince tutte e il Milan dovesse fallire a Torino potrebbe rientrare per la Champions. Sarà difficile, ma la partita di Budapest vale tanto. Complimenti a Mou, perché due finali di fila non se le aspettava nessuno. Ha dimostrato di saperle affrontare certe sfide".