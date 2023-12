M. Orlando: “Allegri merita i complimenti. Chiesa deve partire dall’inizio”

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della prossima sfida con la Roma.

Massimo Orlando , ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus , parlandone a TMW Radio. Ecco le sue parole: "E' più Allegri che merita i complimenti.

Forse con qualcosa in meno a centrocampo, per il resto dico che la rosa della Juventus è ottima. La Juve cambia un sacco di giocatori ma continua a vincere, la Roma senza Lukaku e Dybala fatica. Allegri è riuscito a costruire qualcosa di fantastico, cosa che non è riuscita a Mourinho.