Lutto in casa Higuain: scompare la madre Nancy

La madre dell'ex attaccante bianconero è deceduta nella notte

Pochi istanti fa è arrivata una notizia che ha scosso tutto il panorama calcistico in particolar modo la vita dell'ex attaccante bianconero Gonzalo Higuain. Nella notte infatti è venuta a mancare la madre Nancy dopo aver combattuto per 4 anni contro una lunga malattia. Solo qualche giorno fa, proprio Gonzalo aveva dichiarato che le condizioni fossero migliorate: "Sta bene, sta bene, e noi preghiamo sempre per lei. È ancora un momento difficile, ma è una guerriera", ma nella notte è arrivata la doccia gelata che ha sconvolto l'intera famiglia argentina. Nel 2016 le venne diagnosticato un cancro, al quale sono susseguite successive cure e cicli di chemioterapia che però, non sono riusciti a salvarle la vita. La nostra redazione si unisce al cordoglio generale della famiglia Higuain.