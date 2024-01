Lutto nel mondo del calcio, è morto Gigi Riva dopo un malore

Gigi Riva, ex calciatore del Cagliari e della Nazionale italiana, è venuto a mancare dopo un malore accusato nella giornata di ieri.

Riva è stato negli anni '60 e '70 uno dei calciatori più iconici del calcio italiano, vincendo uno storico Scudetto con il Cagliari e un Europeo con la Nazionale. E' stato vicino anche alla Juve, ma, per amore del club sardo, non si è trasferito in bianconero.