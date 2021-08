L'under 23 vince contro la Pro Sesto

redazionejuvenews

La Juventus under 23 vince la prima partita ufficiale della stagione contro la Pro Sesto, match valido per la Coppa Italia di Serie C. Di seguito riportiamo la cronaca della partita dal sito web ufficiale dei bianconeri: "L’avvio di match non è dei più semplici per la Juventus Under 23 che dopo pochi secondi dal fischio d’inizio si trova sotto nel punteggio per il gol di Grandi. La squadra di Mister Zauli si rende, infatti, pericolosa due volte con Soulè ai minuti 4 e 8. La Pro Sesto, però, è abile in questo inizio di gara a concretizzare le occasioni concesse dai bianconeri e al 16’ raddoppia con il colpo di testa di Marchesi, da distanza ravvicinata. Il match si mette in salita, ma dal momento del doppio svantaggio l’Under 23 cambia definitivamente marcia e nell’arco di tre giri di orologio si rende pericolosa due volte dalle parti di Del Frate: al minuto 25 con Sekulov che tenta di scavalcare con un tocco morbido l’estremo difensore dei lombardi e al 28’ con la conclusione da fuori area di Miretti che termina la sua corsa sul palo interno. I bianconeri continuano a creare gioco e, soprattutto, a dettare i ritmi e al 34’ arriva il gol che accorcia le distanze,1-2. A segnarlo è Sersanti, alla sua prima gara ufficiale in bianconero.

Il centrocampista classe 2002 controlla bene il pallone proveniente dalla corsia di sinistra e trasforma in rete l’invito di Anzolin. La squadra di Mister Zauli vuole cavalcare l’onda positiva del gol e quattro minuti più tardi sfiora il 2-2 con il colpo di testa di Poli che costringe Del Frate agli straordinari. La Pro Sesto non riesce più a uscire dalla propria trequarti e al 40’ arriva il meritato pareggio per la Juve: Cudrig riceve la sfera al limite dell’area e lascia partire una conclusione con il destro che diventa imprendibile e si infila in porta. Si chiude con una bella occasione per Anzolin, ben imbeccato da Soulè, un primo tempo molto vivace. Nel secondo tempo, il caldo e soprattutto i carichi della preparazione estiva si fanno sentire e i due allenatori provano a fornire nuova linfa alle proprie squadre inserendo forze fresche dalle panchine.

La prima vera potenziale occasione da gol arriva al minuto 73 e porta la firma di Miretti che dimostra di essere in ottime condizioni fisiche: il classe 2003 sfrutta lo spazio concessogli centralmente, prende campo e lascia partire una conclusione mancina che sfiora l’incrocio dei pali. Tre giri di orologio più tardi è sempre l’inesauribile numero 21 a cercare il vantaggio, ma questa volta è Del Frate a negargli la gioia della sua prima marcatura con l’Under 23. Non ci sono ulteriori squilli, eccezion fatta per la conclusione in girata di Grandi, a lato di poco, sul finale dei tempi regolamentari. La parità persiste e saranno i supplementari, o eventualmente i calci di rigore, a decidere chi tra Juve e Pro Sesto proseguirà la sua avventura nella Coppa Italia di Serie C. Entrambe le squadre arrivano ai tempi supplementari a corto di energie, fisiche e mentali. La Juve, però, dimostra di essere più dentro il match rispetto ai padroni di casa e al minuto 108 trova il gol che cambia definitivamente la storia di questo incontro. Il protagonista è Fabio Miretti, autore di un’ottima gara per qualità e quantità, che si dimostra glaciale dal dischetto e batte Del Frate per il definitivo 2-3.