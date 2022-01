L’Under 23 bianconera batte la Feralpisalò

L'Under 23 batte la Feralpisalò

redazionejuvenews

Nel pomeriggio di ieri la Juventus Under 23 ha battuto la Feralpisalò in una sfida valida per il campionato di Serie C. Di seguito riportiamo la cronaca del match dal sito web ufficiale bianconero: "Si apre un periodo che dirà molto sulla stagione dei bianconeri, che hanno i numeri per togliersi delle belle soddisfazioni. Proprio lui è l'autore del primo squillo della partita, dopo soli due giri di lancette, con il portiere della Feralpi a rispondere presente. All'undicesimo Soulé pennella in area, ma Iocolano non ribadisce in rete di testa: la Juve c'è e tiene il pallino del gioco, e il gol, che arriva al minuto 33, ne è la giusta conseguenza.

Una rete che arriva dalla premiata ditta Miretti-Aké: il primo semina terrore nella difesa ospite, il secondo deve solo ribadire in rete una palla che non chiede altro. Bianconeri in vantaggio e, col senno di poi, il gol partita. La FeralpiSalò cerca, in particolare nella ripresa, di far valere la sua posizione in classifica, alza la pressione ma la difesa bianconera regge bene, e anche quando sembra capitolare, prima c'è Israel a rispondere a Guerra (55') poi il palo salva la Juve sul tiro di Luppi all'81'.

Non si pensi che il secondo tempo sia un monologo ospite, perché i bianconeri rispondono prima con Aké, che gira al volo al 70' una bella palla di Iocolano, senza inquadrare la porta, e poi proprio sul ribaltamento di fronte dopo il palo di Luppi, con Compagnon e ancora Iocolano che, in rapida sequenza, mancano il colpo decisivo. Il finale di gara è decisamente di marca juventina, e se proprio bisogna trovare un difetto alla squadra di Zauli è quello di non chiudere la gara, con Compagnon all'88' e con il neo entrato Cudrig al 90'. Al triplice fischio, però, sono i bianconeri ad esultare, per una vittoria più che meritata. Unica nota stonata l'infortunio di de Winter, uscito anzitempo al 39'. Le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni". (juventus.com)