L’ultimo saluto di Del Piero alla Carrà: “Un mito irraggiungibile. Per sempre nei nostri cuori”

L'ex capitano bianconero ha pubblicato una lettera commovente

A poche ore di distanza dal fischio di inizio della semifinale tra Italia e Spagna, il nostro paese è stato scosso dalla drammatica e struggente notizia della scomparsa di Raffaella Carrà. Il celebre volto che per anni ha segnato la storia della tv italiana infatti, si è spento all'età di 78 anni a causa di una malattia contro la quale stava combattendo da tempo. Tantissimi sono stati i messaggi di cordoglio e di omaggio che gli sono stati recapitati e tra questi non potevano mancare quelli del suo amico e idolo Alessandro Del Piero.

"Un mito irragiungibile che rimarrà per sempre nei nostri cuori. Attrice, cantante, ballerina, presentatrice con il tuo modo elegante di intrattenere il pubblico ci hai fatto divertire per anni in tv. Con te abbiamo sognato, cantato e ballato. In Italia e nel mondo. E non dimenticherò mai quella sera a Carramba quando mi hai insegnato il 'Tuca Tuca'. Con la tua energia, la tua vivace intelligenza nel saper mettermi a mio agio nel tuo mondo. Ciao Raffaella". Ci uniamo anche noi al cordoglio generale per questa triste e dolorosa perdita.