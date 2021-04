L’ultimo saluto del figlio di Pirlo a Daniel Guerini: “Ti immaginiamo a palleggiare con Maradona”

Nicolò Pirlo ha postato un messaggio commovente per salutare Daniel Guerini

Quella di ieri è stata una giornata che ha scosso in maniera vibrante tutto il mondo del calcio italiano. Si sono infatti svolti a Roma i funerali della giovane promessa della Lazio Primavera Daniel Guerini, scomparso tragicamente in un incidente stradale avvenuto sulla Palmiro Togliatti la sera del 24 marzo scorso. In tantissimi si sono presentati per rivolgere l'ultimo saluto a 'Guero', così era soprannominato da chiunque lo conoscesse, circa 300 persone per omaggiare il 19enne. Tra questi non potevano mancare inevitabilmente tutti i suoi compagni di squadra, la dirigenza e alcuni membri della prima squadra biancoceleste, oltre a tanti altri nomi illustri come quelli del Presidente del Torino Urbano Cairo o dell'ex attaccante della Juve Alessandro Matri.