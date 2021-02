Lulic punge la Juve: “Vincere la Supercoppa davanti a quei campioni è stato divertente”

TORINO – Nella serata di ieri la Juventus ha ottenuto la sua sesta vittoria consecutiva tra campionato e coppe, battendo la Roma di Fonseca per 2 reti a zero, grazie all’ennesima prestazione sublime dell’indomabile CR7. Il portoghese si è infatti preso la scena di diritto, siglando il gol che ha sbloccato il match, colpendo una traversa qualche istante piu tardi e propiziando la rete del 2-0, realizzata involontariamente da Ibanez nella propria porta. La sensazione ora, è che dalle parti della Continassa sembra essere stata ritrovata quell’identità che si era un pò smarrita nell’ultima stagione e che dalla vittoria in Supercoppa contro il Napoli possa veramente essere scattato qualcosa nella testa dei giocatori bianconeri, il che potrebbe rivelarsi decisivo per la lotta scudetto.

Ma parlando sempre di Supercoppa, c’è chi ha voluto riaffiorare vecchi ricordi a riguardo, lanciando una frecciatina proprio alla Vecchia Signora. Si tratta del centrocampista della Lazio Senad Lulic, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel, dove è tornato a parlare delle due vittorie in altrettante finali di Supercoppa italiana contro la Juve, la prima nel 2017, quella del 2019 invece la piu recente.

SULLA FINALE DEL 2017 – “Una serata straordinaria. Quando vinci è sempre bellissimo, poi sono orgoglioso di aver scambiato il gagliardetto con Buffon, uno che prima guardavo solo in tv. Poter alzare una coppa davanti a tutti quei campioni, è stato bello ed anche molto divertente. Bisogna sempre divertirsi in campo, questa è la strada che abbiamo imboccato negli ultimi anni. Quando ci sono queste partite ci siamo sempre stati. Avere tutta la gente a Formello che ti aspetta e condividere la propria gioia con loro è una cosa bellissima che ti rimane per tutta la vita!”.

SULLA FINALE DEL 2019 – “​Quando ho segnato avevo qualcosa da farmi perdonare perché l’1-1 della Juventus era colpa mia. Quindi è stato bello poter segnare e riportare sopra la squadra. Ci eravamo preparati tantissimo e tenevamo molto a quella partita. Vincere è una soddisfazione a quanto fatto durante tutto l’anno. Abbiamo battuto la Juventus due volte in 14 giorni. Ci ha dato una consapevolezza importante, ci ha fatto sentire forti e ci ha fatto credere in quello che facevamo”.