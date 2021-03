Lulic: “Juve ancora favorita per lo scudetto, ma tutte possono dire la loro”

Il giocatore ha parlato

TORINO - Senad Lulic , capitano della Lazio, ha parlato ai microfoni della SRF. Queste le sue parole: "La gara con il Bayern? Un match particolare, ma non era nervoso. Esordire in Champions è un sogno che si è realizzato. Sono felice di esserci riuscito, pur dovendo aspettare i 35 anni. Peccato aver giocato una gara del genere senza i nostri tifosi. Nonostante il risultato negativo, il ricordo di quella notte mi accompagnerà per sempre. Ho iniziato al Coira nel Canton Grigioni. Sono cresciuto al Bellinzona e allo Young Boys. Devo ringraziare Petkovic che mi ha formato prima in Svizzera e poi alla Lazio dove insieme abbiamo vinto la Coppa Italia nel 2013. Ogni allenatore che ho avuto mi ha dato qualcosa. Oltre ad avercela messa tutta, ho avuto anche fortuna. Ma la grinta e la voglia di arrivare mi hanno portato dove sono ora. Sono orgoglioso del percorso che mi ha portato ad essere il capitano della Lazio".

Poi ancora: "Il campionato è più equilibrato degli ultimi anni. La Juve resta la favorita, ma tutte possono dire la loro. Anche noi siamo competitivi e ci siamo rinforzati. Sarà tutto in discussione fino all'ultima giornata. Mia carriera? Ovviamente ci vuole anche fortuna perché senza di essa non si va da nessuna parte. Da sola non basta perché per arrivare a un certo livello servono delle qualità. Io dalla mia posso dire di avercela sempre messa tutta. Grinta e la voglia di arrivare mi hanno sempre spinto a fare qualcosa in più e mi hanno portato fino a dove sono ora. Rammarico Bayern? Peccato solo che una gara così storica si sia giocata senza i nostri tifosi, questo è il mio rammarico più grande. Il ricordo, nonostante il risultato, rimane comunque bellissimo e mi accompagnerà per sempre".