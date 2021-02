Lukaku: “L’anno scorso perdevamo queste partite, stiamo crescendo”

L'attaccante nerazzurro ha parlato

redazionejuvenews

Il pareggio amaro del Bentegodi ha reso la corsa allo scudetto della Juventus più complicata di quanto non fosse già. La vittoria netta dei nerazzurri ai danni del Genoa li proietta sempre più in vetta alla classifica, con 2 punti di vantaggio in più sulla Vecchia Signora. In attesa di conoscere il risultato del Milan, impegnato stasera all'Olimpico contro la Roma, gli uomini di Conte possono guardare tutti dall'alto in basso con discreta tranquillità. Il campionato è ancora tutt'altro che finito, ma la sensazione è che il destino di questa annata di Serie A sia sempre più nelle mani dell'Inter. Romelu Lukaku, capocannoniere dei nerazzurri e in lotta con CR7 per esserlo anche della Serie A, ha commentato il momento nerazzurro ai microfoni di Sky Sport nel post partita. L'attaccante belga è il principale artefice dei successi di Conte, che su di lui ha improntato gran parte del suo gioco. Potenza fisica, grande abilità nel giocare di sponda e fiuto per il gol lo hanno reso l'elemento imprescindibile di questa squadra. Queste le sue dichiarazioni:

"Stiamo crescendo, siamo primi in classifica. Per noi è una buonissima sensazione. Però non dobbiamo mollare, l’anno scorso in questo periodo e abbiamo perso, quest’anno siamo cresciuti e sono contento per la vittoria. Adesso pensiamo al Parma, contro cui non sarà facile. Queste partite per noi sono occasioni per dare segnali agli altri, ma il campionato è lungo. Andiamo avanti partita dopo partita, oggi era un test importante dopo due vittorie. Potevamo perdere ma abbiamo fatto tre gol senza subirne".

Sulla sua crescita personale: "La mia mentalità mi fa migliorare sempre. Stiamo crescendo in tanti. Siamo giovani, possiamo fare ancora grandi progressi. Lo sappiamo e ogni giorno lavoriamo per stare meglio e vincere queste partite. Penso sempre a vincere, io sono in un buon momento della mia carriera, ma l’importante è che vinca la squadra, sono molto contento di essere qui"