Lukaku: “Quarto posto? Più importante la gara con la Juventus”

E' tornato il vero Lukaku? Sì, penso di sì, sto prendendo fiducia nelle azioni individuali. Sono contento anche per Lautaro, abbiamo passato dei momenti difficili davanti alla porta. Se è possibile ancora arrivare in Champions? Per me è più importante la partita di Coppa Italia contro la Juve, dobbiamo guardare partita dopo partit a. Se l'anno prossimo rimarrò ancora all'Inter? Bisogna fare attenzione, perché gli altri parlano. Adesso devo dare solo il massimo per l'Inter".

Poi il belga ha parlato anche della querelle sulla squalifica, poi ritirata, per la semifinale di Coppa Italia con la Juventus: "La grazia da Gravina? Voglio ringraziarlo per questa opportunità perché per me è un passo in avanti per tutto il calcio italiano, ora voglio solo guardare avanti e prepararmi per la prossima".