Lukaku e la Juve: promessi sposi da marzo. Il retroscena

Il tutto viene rimandato, dopo una prima 'chiacchierata' esplorativa. Da quello che emerge dal quotidiano, già il giorno dopo la finale di Champions League tra Inter e Manchester City, "la Juve e Lukaku si sono stretti la mano", all'insaputa dell'Inter.La cosiddetta goccia che ha fatto traboccare il vaso, è stata la panchina contro il City. Questa quindi la 'scintilla' che avrebbe convinto Lukaku a 'tradire' i nerazzurri. Sembrava tutto fatto per il suo trasferimento in bianconero, ma la trattativa è in una fase di stallo anche perché Dusan non ha esternato il desiderio di lasciare Torino (come confermato dalla sua esultanza contro il Real Madrid ad Orlando).