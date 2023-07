Lukaku-Juve, parla Pochettino: “Troveremo una soluzione con il club”

Lukaku e non solo: la rosa del Chelsea è estremamente lunga e in molti sono sul punto di partire. L'attaccante belga è nel mirino della Juve , che vorrebbe puntare su di lui ma deve prima vendere Vlahovic .

L'allenatore dei Blues Pochettino parlando della situazione degli esuberi ha detto: "Abbiamo 29 giocatori qui ed è una quantità enorme. In ogni partita tre, quattro, cinque giocatori non possono giocare e questo per l’umore è difficile".