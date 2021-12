Lukaku ci va giù pesante: “Io alla Juve? Mai! Per me c’è solo l’Inter”

Intervistato da Sky Sport, Lukaku ha espresso tutto il suo amore per l'Inter. Il belga non andrebbe mai alla Juve

L'avventura di Lukaku al Chelsea non sta andando come previsto, tra più bassi che alti. Dopo le parole rilasciate ieri a Sky, oggi emergono nuove parti dell'intervista all'attaccante belga: "Prima dell'Inter c'era stato qualcosa con la Juventus? Devo essere onesto, loro hanno provato a prendermi. Ma quando ho saputo che Conte andava all’Inter, mi sono arrabbiato con il mio procuratore: sapeva che non volevo parlare con la Juve perché per me in Italia c’è solo l'Inter. È sempre stato così. Ho parlato con loro perché non avevo ancora ricevuto l’offerta dell’Inter. Poi, però, quando ho saputo che prendevano Conte, mi sono detto che c'era la possibilità e ho aspettato fino alla fine che il presidente Zhang facesse un'offerta allo United. E così, anche se la Juve avesse fatto una proposta migliore. Non sarei mai andato alla Juve, mai, mai, mai. Adesso è chiaro che in futuro, se dovessi tornare in Italia, giocherei per l’Inter. O tornerò nell’Anderlecht".