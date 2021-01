Lukaku e Hakimi, turno di squalifica in Coppa Italia: salteranno Inter-Juve

TORINO- Gli ultimi turni di Coppa Italia hanno disegnato gli accoppiamenti delle squadre che si affronteranno in semifinale. Da una parte la sfida tra il Napoli di Gattuso (che ha superato lo Spezia per 4-2) e l’Atalanta di Gasperini (3-2 alla Lazio), mentre dall’altra l’eterna rivalità tra Juventus (4-0 alla SPAL) e Inter (2-1 al Milan nel derby). Le sfide tra i nerazzurri di Conte e i bianconeri di Pirlo si giocheranno il 2 febbraio (andata a Milano) e il 9 dello stesso mese (ritorno a Torino). Grandi protagonisti, come sempre accade nel “derby d’Italia”, saranno presenti sul terreno di gioco. Non faranno però parte di questa categoria, almeno nella partita di andata, Romelu Lukaku e Achraf Hakimi, squalificati per un turno dal Giudice Sportivo. Il centravanti belga, già diffidato, ha pagato con l’ammonizione l’acceso diverbio avuto con Ibrahimovic nel primo tempo della sfida tra Inter e Milan di martedì sera e sarà quindi costretto a saltare il prossimo impegno in Coppa Italia. Stesso discorso vale per l’esterno marocchino, diffidato e poi ammonito. Di seguito il comunicato:

“In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

IBRAHIMOVIC Zlatan (Milan): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

PALOMINO Jose Luis (Atalanta): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

HAKIMI MOUH Achraf (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

KESSIE Franck Yannick (Milan): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Seconda sanzione).

LUKAKU BOLINGOLI Romelu (Internazionale): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Seconda sanzione)” >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<