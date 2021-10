Lucio: “Sono andato alla Juve perchè obbligato”

L'ex difensore di Juve e Inter ha parlato della super sfida di questa sera e del suo passato in bianconero

redazionejuvenews

Poche ore ormai ci separano dal fischio di inizio del big match di Milano tra Inter e Juventus, con i bianconeri che hanno l'occasione di raggiungere i rivali di sempre in classifica. Ancora qualche dubbio di formazione per Max Allegri, alle prese con la scelta degli 11 titolari da mandare in campo. Sulla super sfida di San Siro è intervenuto anche il doppio ex brasiliano Lucio, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

PASSATO IN BIANCONERO - "Sono andato alla Juve perché in quel momento l’Inter stava ricostruendo, altrimenti non avrei mai lasciato Milano: fui quasi obbligato dalle circostanze. non avevo persone attorno che potevano consigliarmi e non c’erano altre opzioni. A Torino, però, ho trovato il trio di difensori della nazionale italiana e non c’era spazio: non è stato un momento felice, non restano buoni ricordi, e anche per questo l’Inter resta il ”mio” club italiano. Tutto fa comunque esperienza e anche alla Juve mi sono fatto amici come Buffon, Pogba e Pirlo: mi accolsero tutti bene."

SULLA JUVE - "Ha grandi giocatori, molti campioni d’Europa, ma l’Inter gioca in casa. Questo resta il Clasico italiano, affascinante e difficile per tutti. Una volta in questa partita ho pure segnato io, in Coppa Italia. E ovviamente per l’Inter".

BRASILIANI BIANCONERI - "Danilo, Arthur, Alex Sandro e ora pure Kaio Jorge. Loro li seguo in maniera particolare anche in chiave Seleçao: ogni volta che fanno bene è un orgoglio. In un campionato come quello italiano diventi sempre migliore."