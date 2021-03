Lucio: “L’Inter spezzerá il dominio della Juve”

L'ex difensore ha rilasciato delle dichiarazioni

L' ex difensore dell'Inter Lucio, ha rilasciato delle dichiarazioni in una lunga intervista concessa ai microfoni della Gazzetta dello Sport, dove ha parlato anche della lotta scudetto.

SULL'INTER - "Forza fisica, transizione rapida dalla difesa all'attacco, solidità dietro e poi quella coppia eccezionale davanti... Spero solo che abbia anche i nostri stessi successi. Purtroppo, la vedo meno di quanto vorrei, ma quanto basta per notare quanto sia forte. E quanta fiducia abbia. L'Inter si merita di stare lì: se mantiene questa regolarità fino alla fine, è destinata a far terminare il dominio Juve".

Pochi, perché ho passato solo sei mesi con lui alla Juve, ma era un allenatore esigente a cui piaceva lavorare molto. E poi sapeva concentrarsi benissimo sulla parte fisica: questo aspetto è decisivo per creare squadre così competitive come le sue. E quanti video ci faceva vedere sia prima che dopo i match! Mi sembra l'uomo giusto per riportare l'Inter alla vittoria e per costruire una solida carriera a Milano. È un po' strano vederlo lì visto il suo passato, ma nel calcio contano i risultati. E lui li sta ottenendo".