Lucchese-Juve Next Gen 3-2, Brambilla: “Dispiaciuti, perdere così non è bello”

Le parole dell'allenatore della Juve Next Gen Brambilla al termine degli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C contro la Lucchese

Niente da fare per la Juve Next Gen, eliminata ai tempi supplementari dalla Lucchese negli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C. Al termine della partita l'allenatore bianconero Brambilla ha detto: "È chiaro che siamo dispiaciuti perchè perdere in questo modo, ai tempi supplementari, non è bello. Allo stesso tempo, però, dobbiamo essere onesti nel riconoscere che siamo riusciti a prolungare la partita oltre i tempi regolamentari soltanto grazie a un gol al novantesimo".