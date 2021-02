Luca Pellegrini: “Grazie per l’affetto ricevuto. Tornerò piu forte di prima”

Il terzino del Genoa ha postato un messaggio sui social

Quella di stasera sarà una sfida delicata e importantissima per la Juve, non solo per le sorti della lotta scudetto ma anche per il proseguo della stagione. Già, perchè qualora la Vecchia Signora dovesse incappare nel terzo risultato negativo consecutivo, potrebbero aprirsi nuovi e clamorosi scenari anche per quello che sono le altre competizioni. C'è infatti ancora un ritorno di Champions da affrontare e arrivarci con una condizione psicologica a favore potrebbe essere influente sul risultato finale. Intanto però, in attesa di vedere come terminerà questa annata e soprattutto di fare i bilanci sull'esordio in panchina di Andrea Pirlo, negli uffici della Continassa si continua a lavorare duramente per portare nuovi rinforzi sotto la Mole.