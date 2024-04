Lovisa su Giuntoli: “Mi ispiro a lui, dalla gavetta è arrivato alla Juve”

Matteo Lovisa, dirigente della Juve Stabia, protagonista di un'importante promozione in Serie B, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del ds Giuntoli. Ecco le sue parole a La Verità sul dirigente ex Napoli, che adesso è in bianconero da quasi un anno: "A chi mi ispiro? Penso ce ne siano tanti che hanno fatto la gavetta. Il primo che mi viene in mente è Giuntoli: lui è partito dal basso ed è poi arrivato alla Juventus. Anche io sono partito dal basso e il mio obiettivo è quello di arrivare più in alto possibile, senza dimenticare da dove sono arrivato".