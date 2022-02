Juve, nella lotta per il quarto posto c’è anche la Lazio?

La squadra biancoceleste dell'ex allenatore bianconero ha vinto e convinto in casa contro il Bologna e si porta a -3 da quella di Allegri.

La lotta per il quarto posto sembra non essere chiusa solo a Juventus e Atalanta . Oggi pomeriggio, allo stadio Olimpico di Roma, la Lazio ha battuto nettamente il Bologna per 3-0 . La squadra di Sarri si è portata così temporaneamente a 3 lunghezze dai bianconeri in classifica . E visto che domani ci sarà lo scontro diretto fra le due squadre che la precedono, la Lazio è certa di recuperare punti almeno a una delle due , se non ad entrambe, in caso di pareggio a Bergamo. L'ex allenatore bianconero ha riscattato così il pesante ko in Coppa Italia subito dal Milan, con 4-0 senza appello che ha sancito l'eliminazione ai quarti di finale.

Ora l'ex allenatore della Juventus comincia a rivedere i piani alti della classifica e non disdegnerebbe di fare uno scherzetto alla squadra con cui non si era lasciato in ottimi rapporti, per usare un eufemismo. Nel primo anticipo della giornata i biancocelesti sono partiti subito forte, passando in vantaggio al 13'. Ingenuità di Soumaoro che colpisce sul volto Zaccagni in area di rigore: dal dischetto Immobile non perdona. La Lazio gioca bene e nella ripresa dopo pochi minuti trova il raddoppio: bella imbucata di Luis Alberto per Zaccagni che punisce Skorupski sotto le gambe. Partita in completo controllo per i padroni di casa, che cinque minuti dopo trovano il tris. Azione che parte nuovamente dai piedi di Luis Alberto, che serve Lazzari. L'esterno accelera e mette in mezzo per Zaccagni che firma la sua prima doppietta con la maglia della Lazio.