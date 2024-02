Lotito: “Rinnovo Felipe Anderson? Confidiamo ci venga incontro”

La Juventus scenderà in campo domani sera contro il Verona nella partita valevole per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie A. I bianconeri cercheranno di tornare alla vittoria dopo i tre passi falsi delle ultime sfide, nelle quali hanno guadagnato un solo punto sui nove disponibili. La squadra di Allegri è così finita a 7 punti di distanza dall'inter, che ha ancora una partita in meno, ed ha perso il vantaggio sul Milan terzo in classifica, che ora si trova ad un solo punto di distanza.