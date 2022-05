Lotito: “Milinkovic non è in vendita e non andrà alla Juventus”

Il presidente della squadra biancoceleste ha parlato del mercato e del giocatore che più sarà al centro delle trattative in questa estate

La Juventus è attesa dall'ultimo impegno di campionato, che la vedrà scendere in campo contro la Fiorentina allo stadio Franchi di Firenze sabato sera. Un'ultimo sforzo per la squadra di Massimiliano Allegri, che per la prima volta dopo 10 anni non alzerà al cielo nemmeno un trofeo. Tutto questo ha portato la dirigenza a diverse riflessioni, soprattutto su come migliorare ancora di più la squadra a disposizione del tecnico toscano. Se infatti gli infortuni e la sfortuna hanno fatto la loro parte durante questa stagione, anche la squadra ha mostrato alcune lacune e problemi, che dopo gli innesti di Vlahovic e Zakaria a gennaio, la dirigenza vuole continuare ad aggiustare sul mercato che sta per iniziare.