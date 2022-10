Lotito: “Non vendo Milinkovic, gli offrirò il rinnovo. Vale 120 milioni”

Dopo la sconfitta con il Benfica e la conseguente eliminazione ai gironi dalla Champions League , in casa Juventus è tempo di riflessioni. Questa prima parte di stagione racconta delle difficoltà evidenti, sia dal punto di vista della guida tecnica, sia per quanto riguarda la rosa. E, se sul tecnico verranno fatte le dovute valutazioni, sembra necessario anche guardare al mercato .

Oggi La Gazzetta dello Sport ha rilanciato l'interesse della Juve per Sergej Milinkovic-Savic . Il serbo è da tempo un sogno di mercato dei bianconeri. Anche quest'anno sta facendo grandi cose in campionato e sarebbe il giocatore ideale per dare una svolta al centrocampo della Vecchia Signora.

Ma Claudio Lotito non vuole saperne di rinunciare al suo gioiello. Il presidente della Lazio, neo senatore di Forza Italia, ha rilasciato un'intervista a Il Messaggero, in cui ha ribadito la sua volontà di trattenere il centrocampista. Queste le sue parole: "Non vendo Sergej, ma gli offrirò il rinnovo. Lo ribadisco, ora vale 120 milioni, e ogni mese che passa, sale il prezzo". Il futuro del giocatore, che ha un contratto fino al 2024, sarà discusso dopo il Mondiale, a cui lui parteciperà con la Serbia di Vlahovic e Kostic. In ogni la situazione non preoccupa minimamente il presidente biancoceleste, che è assolutamente convinto di riuscire nel suo intento.