Lotito: “Luca Pellegrini ha voluto fortissimamente la Lazio”

Oggi la Lazio è tra le squadre con il maggior numero di atleti di nazionalità italiana in campo. Non è un valore in sé, ma certo la presenza in campo di tanti calciatori del nostro Paese va interpretata come un segnale chiaro: se vogliamo far crescere il movimento con continuità bisogna investire sulle nostre leve, dare fiducia ai giovani, ma anche a quei giocatori che dimostrano sul campo di meritare una chance in altri palcoscenici. Pensiamo al nostro Provedel, un grande portiere cui la Lazio ha dato l'occasione di mettersi in mostra fino alla Nazionale, così come accaduto a Zaccagni, oggi uno dei migliori interpreti del suo ruolo in Italia. Si potrebbero fare diversi esempi, come ben sapete.