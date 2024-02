Losapio: “La Juventus sta facendo il possibile per rinnovare Vlahovic”

Sulle colonne del Corriere della Sera, Andrea Losapio ha parlato della situazione rinnovi in casa Juventus. Ecco le sue parole: "La Juventus sta cercando in tutti i modi di rinnovare il contratto di Dusan Vlahovic prima di giugno. Perché nella prossima stagione scatterà l'adeguamento salariale: da 8 a 12 milioni di euro, netti, all'anno. Significa 24 lordi, una cifra altissima che in questo momento i bianconeri non si possono permettere. Se è vero che l'idea è stata quella di rientrare in parametri più "normali", dopo anni di cannibalizzazione della Serie A per quanto riguarda gli stipendi di una rosa ricchissima (e costosissima), dall'altra ci possono essere anche delle eccezioni, ma non troppe. Già Rabiot è passato a prendere 10 milioni di euro all'anno, bonus inclusi, vale a dire il contratto più costoso dell'intera squadra - e chissà che non batterà cassa anche a giugno - avere anche Vlahovic oltre quella cifra significherebbe un rosso quasi sicuro a bilancio e la necessità, di fatto, di cedere qualche gioiello. Per dire: con i 30 milioni di Soule si pagherebbe un anno e tre mesi di Vlahovic".