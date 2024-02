Losapio: “La Juventus non può permettersi i 12 milioni a Vlahovic”

Andrea Losapio, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della situazione relativa al rinnovo di Vlahovic.

Andrea Losapio, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche di Vlahovic. Ecco le sue parole: "La Juventus sta cercando in tutti i modi di rinnovare il contratto di Dusan Vlahovic prima di giugno. Perché nella prossima stagione scatterà l'adeguamento salariale: da 8 a 12 milioni di euro, netti, all'anno. Significa 24 lordi, una cifra altissima che in questo momento i bianconeri non si possono permettere.

Se è vero che l'idea è stata quella di rientrare in parametri più "normali", dopo anni di cannibalizzazione della Serie A per quanto riguarda gli stipendi di una rosa ricchissima (e costosissima), dall'altra ci possono essere anche delle eccezioni, ma non troppe. Già Rabiot è passato a prendere 10 milioni di euro all'anno, bonus inclusi, vale a dire il contratto più costoso dell'intera squadra - e chissà che non batterà cassa anche a giugno - avere anche Vlahovic oltre quella cifra significherebbe un rosso quasi sicuro a bilancio e la necessità, di fatto, di cedere qualche gioiello. Per dire: con i 30 milioni di Soule si pagherebbe un anno e tre mesi di Vlahovic. Insomma, per questo la Juventus sta offrendo da mesi un rinnovo quinquennale a 10 milioni di euro.

Sono cinquanta milioni invece che ventiquattro, guardandolo dal punto di vista meramente economico. Solo che Vlahovic ha 24 anni, gli scade il contratto fra due, quindi sarà eventualmente molto giovane per avere un altro ingaggio sullo stesso livello e, magari, una gratificazione economica alla firma. Insomma, Vlahovic deve essere davvero convinto per rinnovare e spalmare il contratto. Ci potrebbe essere una cessione? È anche possibile perché, come abbiamo visto con Osimhen, poi ci sono i rinnovi ponte e le situazioni difficili da gestire".

