Losapio: “La Juventus deve prima vendere per comprare”

Andrea Losapio, giornalista, ha detto la sua a TMW. Ecco le sue parole sulla Juve: "La Juventus sacrificherà Soule e poi valuterà Chiesa: per Vlahovic saranno prese in considerazione proposte, se ce ne saranno. Alla Roma non si capisce chi sarà né il ds, né l'allenatore, né il dg. La Lazio è più avanti in questo, perché ha preso Tudor, ma anche lì si respira aria di rivoluzione. Infine Fiorentina e Napoli, così diverse e così uguali: la prima saluterà Italiano - direzione proprio Vesuvio, Conte permettendo - mentre la seconda è prigioniera di chi l'ha portata a vincere lo Scudetto, cioè Aurelio De Laurentiis. Sono loro, con Atalanta e Bologna, a potere alzare ancora il livello del nostro calcio. Per vivere altre serate come quella di Anfield".