Longhi. “Rinnovo di Rabiot gran colpo. Milinkovic non è da Champions”

Bruno Longhi , giornalista, ha detto la sua sulla Juventus a TMW Radio. Ecco le sue parole: "Rinnovo Rabiot ?Dovrebbe escludere l'arrivo di Milinkovic. Io non pensavo che rinnovasse, visti gli atteggiamenti in passato della mamma.

Invece evidentemente ha cambiato idea e ha un grande feeling con Allegri, che lo considera insostituibile. E' un bel colpo per la Juve, è importante per Allegri. Milinkovic non mi ha mai dato la sensazione di essere un giocatore da Champions.