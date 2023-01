Lombardo: “Quanti ricordi con Vialli, abbiamo scherzato fino all’ultimo”

Attilio Lombardo, ex calciatore della Juve, ha rilasciato delle dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport, parlando della scomparsa di Vialli. Ecco le sue parole: "Dai primi giorni di ritiro insieme alla Samp. Estate 1989. Io arrivavo a Genova dalla sua Cremonese. Luca sapeva che i tifosi grigiorossi mi avevano soprannominato “bombetta” e all’inizio in allenamento mi chiamava così. Poi in seguito diventai “Attila”. La prima settimana mi prese da parte e, con il suo solito sorriso, mi disse: “Bombetta, ricordati di passare la palla anche a me e non solo a Mancini. Sono io il bomber...». Poi dal campo passammo al tavolo da ping pong. Alla Samp, a quei tempi, tutti i nuovi arrivati dovevano sfidare Vialli. Dopo quattro-cinque scambi, Luca mi tirò una pallina ad altezza testa per farmela incornare, come in partita. Ma in realtà non era una palla da ping pong: era un uovo bianco, vero. Fantastico.