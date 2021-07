Locatelli vuole solo la Juve: atteso l’incontro definitivo

Il giocatore e la Juventus dovrebbero accordarsi dopo l'Europeo

redazionejuvenews

La Juventus continua sondare il mercato e ad osservare i movimenti delle varie squadre, con Cherubini che sta aspettando la fine degli Europei, e della Copa America, per iniziare a lavorare sugli innesti per migliore la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri per la prossima stagione. L'obiettivo numero uno per la Vecchia Signora, che per il prossimo anno vuole migliorare il centrocampo, reparto che negli ultimi anni ha sofferto maggiormente, è Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo sta facendo un grande Europeo, e l'abbraccio con Chiellini dopo i rigori contro la Spagna, hanno dato già un segnale rispetto a quale sia la volontà del giocatore per il suo futuro.

Locatelli è stato l'unico a sbagliare il rigore contro la formazione spagnola, un errore che poteva costargli psicologicamente, ma del quale, al gol di Jorginho, si è liberato abbracciando Giorgio Chiellini, che ritroverà in bianconero il prossimo anno, se l'affare tra i neroverdi e bianconeri dovesse andare in porto. Il calciatore da parte sua ha già espresso la volontà di vestire solo il bianconero il prossimo anno, con Carnevali che, dopo l'Europeo, si rivedrà con la dirigenza bianconera per definire i dettagli dell'operazione.

Il Sassuolo chiede 40 milioni di euro per il giocatore, e ci sono ancora molti dettagli da limare, come le tempistiche del pagamento o la formula del pagamento, che potrebbe essere simile a quella utilizzata dai bianconeri per arrivare a Federico Chiesa. Possibile anche l'inserimento di una contropartita tecnica che potrebbe essere Radu Dragusin o Nicolò Fagioli, anche se sul centrocampista Massimiliano Allegri potrebbe mettere un veto per non farlo partire da Torino. Appena l'Europeo finirà le due squadre si incontreranno e inizieranno a trattare veramente, con la dirigenza bianconera che spera di chiudere l'affare prima dell'inizio del ritorno della Juventus, che il giocatore raggiungerebbe comunque dopo le vacanze post Europeo.