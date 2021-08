Locatelli saluta il Sassuolo: “La vita è fatta di scelte. Vi porterò sempre nel cuore”

Post del calciatore

Passato dal Milan al Sassuolo, il giocatore ritroverà in bianconero anche Massimiliano Allegri, che ai tempi dei rossoneri lo ha salutato. Locatelli, prima di tuffarsi nella sua nuova avventura, ha voluto dedicare un post alla sua ormai ex squadra e ai suoi ex tifosi, ringraziandoli per quanto passato insieme.