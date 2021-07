Locatelli rifiuta l’Arsenal: per il centrocampista o Juve o permanenza al Sassuolo

La situazione Locatelli

redazionejuvenews

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'ultimo incontro tra la dirigenza della Juventus e quella del Sassuolo per Manuel Locatelli non sarebbe andata per il meglio. Le due società, infatti, non sarebbero ancora d'accordo sull'obbligo riscatto: i neroverdi vorrebbero l'obbligo di riscatto a prescindere, mentre i bianconeri lo vorrebbero inserire solamente a determinate condizioni, come per Federico Chiesa. La formula per l'ex Fiorentina era quella di un prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a determinati obiettivi sportivi del giocatore, non facilissimi. Dopo l'obbligo di riscatto (avvenuto quest'anno) poi la Vecchia Signora dovrà versare due rate da 20 milioni ciascuna in due anni.

E la Juventus vorrebbe fare proprio in questo modo con Locatelli, ma Carnevali ed i suoi ancora non sarebbero convinti dalla formula e, come detto in precedenza, vorrebbero che scattasse l'obbligo di riscatto senza particolari condizioni e senza raggiungere obiettivi sportivi. Intanto, il centrocampista avrebbe rifiutato con fermezza la destinazione Arsenal perché vorrebbe rimanere in Italia, forse convinto che la Premier League non sia il suo campionato. Ricordiamo che i Gunners avrebbero già fatto un'offerta al Sassuolo di circa 40 milioni di euro che è stata accettata, ma il giocatore non vorrebbe assolutamente andare a Londra.

Nei prossimi giorni, quindi, Sassuolo e Juventus si rincontreranno per trovare l'intesa definitiva per Locatelli e, in caso non la trovassero, il centrocampista pur di non andare in Inghilterra resterebbe volentieri un altro anno a Reggio Emilia per provare a portare il Sassuolo in Conference League. I club bianconero però sarebbe determinato a chiudere la trattativa, anche andando incontro al Sassuolo. Locatelli, infatti, sarebbe stata l'unica richiesta esplicita che Massimiliano Allegri avrebbe fatto a Cherubini e il nuovo direttore sportivo della Juventus non lo vorrebbe deludere. Si continua a trattare, in cerca dell'intesa finale.