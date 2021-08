Locatelli: pronta una nuova offerta della Juve

Continua la trattativa con il Sassuolo

La Juventus ha disputato ieri sera la penultima amichevole della sua estate, perdendo il Trofeo Gamper contro il Barcellona per 3-0. Prima sconfitta in questa estate per i bianconeri quindi, che nonostante il livello di preparazione più alto del club spagnolo, che ha giocato più amichevoli e si è allenato di più, non hanno sfigurato ieri sera, rendendosi pericolosi più volte dalle parti di Neto, che non per nulla è risultato essere il migliore in campo della squadra di Koeman. I blaugrana, alla prima uscita ufficiale senza Messi, hanno trovato quindi pane per i loro denti, con la Juventus che ha dato la sensazione di essere sulla strada giusta con il lavoro svolto fino a questo momento.