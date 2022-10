Locatelli: “Ad Haifa abbiamo provato vergogna, ma il gruppo si è cementato”

Il centrocampista dei bianconeri Manuel Locatelli , ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria ottenuta contro la squadra toscana: "Sto ritrovando continuità, sono felice della gara di questa sera, quest'anno so che le aspettative su di me sono alzate, e io voglio dare il meglio. L'atteggiamento è migliorato molto ed è fondamentale per vincere".

"In questo momento ci è scattato qualcosa come gruppo, siamo più uniti e questo è fondamentale per vincere. Sappiamo che anche chi parte da fuori può aiutarci, ma tutto parte dall'atteggiamento. La sconfitta di Haifa ha cementato il gruppo. In quella situazione abbiamo provato vergogna anche noi, è stata una partita pessima, ma nelle difficoltà si vedono gli uomini. Sappiamo che serve il cuore per indossare questa maglia ed è quello che stiamo cercando di fare". Ma parlando di mercato, in Spagna sono sicuri: colpo da 25 milioni a gennaio<<<