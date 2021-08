Locatelli: oggi summit decisivo con il Sassuolo

La dirigenza neroverde a Torino

redazionejuvenews

La Juventus sta continuando la preparazione alla Continassa in vista dell'inizio della nuova stagione, che i bianconeri inaugureranno alla Dacia Arena di Undine contro l'Udinese alle 18 di domenica 22 agosto. Massimiliano Allegri sta dirigendo doppie sedute ogni giorno, con la squadra in campo al mattino e al pomeriggio tardo, per evitare le ore più calde della giornata. Un ultima amichevole aspetta i giocatore della Juventus prima dell'inizio del campionato, quella contro l'Atalanta in programma sabato sera all'Allianz Stadium, che per l'occasione sarà aperto al 50% della sua capienza, come accadrà per le partire della Serie A.

I bianconeri sono concentrati per iniziare la stagione al meglio, e vorranno tornare a primeggiare in Italia dopo che la scorsa stagione l'inter guidata da Antonio Conte ha messo fine a 9 anni di Scudetti bianconeri, tre dei quali ottenuti proprio dal tecnico leccese. Per farlo Massimiliano Allegri attende anche i rinforzi dal mercato, e dopo l'arrivo di Kaio Jorge oggi sarà la giornata decisiva per il futuro di Manuel Locatelli, che sembra sempre più vicino a vestire la maglia bianconera. Juventus e Sassuolo si incontreranno domani per la quarta volta, e l'affare dovrebbe essere chiuso.

La trattativa per portare il centrocampista del'Italia a Torino è durata molto, e i dirigenti bianconeri non hanno intenzione di continuare a tirarla per le lunghe: alle 14:30 è previsto un meeting alla Continassa tra la dirigenza della Juventus e quella del Sassuolo, con l'amministratore delegato della società emiliana Carnevali che sarà accolto da Cherubini, Arrivabene e Pavel Nedved, con il Presidente Andrea Agnelli che dovrebbe intervenire una volta concluso il summit. La Juventus alzerà l'offerta complessiva dai 32 milioni già proposti in precedenza e si avvicinerà ai 40 milioni richiesti dal Sassuolo, anche se le discussioni maggiori verteranno sulla formula di pagamento per il trasferimento del calciatore, che dal canto suo ha già l'accordo con la Juventus.