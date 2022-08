Locatelli: “Stiamo provando cose nuove”. Gatti: “Vogliamo vincerle tutte”

Manuel Locatelli e Federico Gatti hanno parlato ai microfoni di tuttomercatoweb dopo la sfida di Villar Perosa . Ecco le dichiarazioni dell'ex Sassuolo : "Stiamo provando cose nuove e questo è importante, io mi trovo bene a giocare davanti alla difesa ma anche più avanti, sicuramente cercheremo di farlo. Regista o mezzala? Mi trovo bene in entrambi i ruoli, mi piace andare alla conclusione e lo posso fare anche da regista. È stata una giornata speciale per i tifosi, sono contento per loro".

Sui nuovi arrivati: "Bremer si vede subito che è molto forte, Di Maria e Pogba si capisce subito che sono diversi, sono campioni. Cosa ci ha detto Elkann? Di vincere lo Scudetto , come qualsiasi tifoso della Juve . Stiamo cercando di dominare più la partita, provando ad avere un po’ più palleggio, ci stiamo provando e ci stiamo mettendo impegno, cercheremo di farlo. Dobbiamo avere più pazienza del palleggio, è importante che ci riesca in campionato più che in amichevole".

Infine le parole del difensore del club bianconero, acquistato nel calciomercato invernale dal Frosinone per 8 milioni, e destinato a restare in rosa: "Io sono venuto qua pensando a migliorarmi giorno dopo giorno. Poi voglio dare il massimo sia a livello persone ma soprattutto collettivo, dove vogliamo arrivare il più in alto possibile. A maggio e giugno vedremo i risultati. Io do il massimo tutte le partite e in ogni allenamento. È stata un’emozione enorme già solo andare in America. Poi giocare contro squadre così blasonate è stato veramente strepitoso. Vincere un trofeo? Certo, l’obiettivo è arrivare più in alto possibile. Siamo qua e vogliamo vincere tutte le partite. Se la dirigenza ci ha chiesto qualcosa? Sicuramente di onorare e rispettare la maglia sia dentro che fuori dal campo ogni giorno. Perché siamo una società storica e uno dei top club a livello europeo".