Locatelli-Juve, si lavora sulle contropartite: tre nomi da inserire nell’affare

Tutti i profili che potrebbero essere inseriti nell'operazione Locatelli

Il grande abbraccio con Chiellini e le parole di apprezzamento per i bianconeri, gli Europei si chiudono col trionfo azzurro e Manuel Locatelli sembra lanciato verso la Juventus. Si tratta di un affare di cui si parla ormai da mesi, che potrebbe essere concluso nei prossimi giorni. Juve e Sassuolo si incontreranno nuovamente in settimana, con Carnevali e Cherubini impegnati a trovare la migliore soluzione per entrambe le parti. La volontà del giocatore sembrerebbe aver allontanato altre pretendenti, ma le offerte in arrivo dall'estero potrebbero aver messo i neroverdi in una posizione di vantaggio. Infatti, stando a quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport, Carnevali avrebbe chiuso all'ipotesi di pagamento dilazionato. 40 milioni, tanti maledetti e subito, la richiesta del club emiliano per lasciar partire il suo gioiello. La Juve concorda sulla valutazione, ma vorrebbe cercare di limare l'esborso economico nel prossimo esercizio. Senza possibilità di mettere in piedi un'operazione in prestito, Cherubini sta proponendo a Carnevali l'inserimento di qualche contropartita tecnica.

Inizialmente si era parlato molto di Dragusin, ma pare che il difensore possa restare a disposizione di Max Allegri. Riprende invece quota il nome di Rovella, acquistato dalla Juventus pochi mesi fa. Carnevali preferirebbe inserire in squadra un giovane italiano, da valorizzare e poi eventualmente rivendere ad alto prezzo, come già avvenuto con lo stesso Locatelli. Oltre a Rovella, si parla anche del possibile inserimento di Fagioli, utilizzato come vice Alex Sandro da Pirlo, potenzialmente pronto per una stagione da titolare in provincia. Ultimo profilo gradito al Sassuolo quello di Fagioli, giovane prodigio prodotto del vivaio della Vecchia Signora. Allegri in passato aveva speso parole al miele per il ragazzo, che probabilmente la Juve preferirebbe non perdere anche per il discorso legato alle liste UEFA. Sempre secondo la rosea, Juve e Sassuolo non vorrebbero iniziare una lunga telenovela, ma starebbero cercando di raggiungere l'intesa il più presto possibile per poi concentrarsi sulla seconda fase del mercato.