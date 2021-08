Locatelli: in giornata nuovo contatto con il Sassuolo

I bianconeri puntano a chiudere l'affare

La Juventus continua ad allenarsi in vista dell'esordio di campionato contro l'Udinese in programma domenica alla Dacia Arena. I bianconeri hanno giocato sabato sera l'ultima amichevole contro l'Atalanta all'Allianz Stadium, che per l'occasione ha riabbracciato i tifosi bianconeri: quasi in dodici mila hanno occupato le tribune della casa bianconera, che questa stagione compie 10 anni di vita e che dovrà tornare ad essere un'arma in più per la squadra, dopo che per quasi due anni è mancato il supporto dei tifosi. Il campionato è alle porte, e da domani la Juventus tornerà ad allenarsi in vista della prima di campionato.