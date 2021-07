Locatelli: “Fa piacere l’interesse della Juve ma fino ad ora ho pensato solo all’Europeo”

Il centrocampista del Sassuolo strizza l'occhio alla Juve

Sono gia trascorse due albe da quando l'Italia e gli italiani si svegliano da Campioni d'Europa, eppure è come se tutto fosse rimasto fermo su quel prato verde di Wembley, perche le emozioni e le sensazioni provate in queste 48 ore, vorremmo non cessassero mai. Chi sicuramente starà toccando il cielo 'Azzurro' sono gli eroi che hanno reso possibile tutto questo, ovvero la banda guidata dal leader indiscusso Roberto Mancini. Tantissime sono state le dichiarazioni rilasciate dai protagonisti del trionfo Azzurro e tra queste, sono arrivate anche quelle del baby talento del Sassuolo Manuel Locatelli che, ha parlato ai microfoni di Sky.