Locatelli e il sogno da bambino: c’è anche la foto

Post del fratello del centrocampista

La Juventus ha presentato ieri il suo ultimo acquisto Manuel Locatelli . Il centrocampista arrivato dal Sassuolo è sbarcato a Torino, dove ha tenuto la sua conferenza stampa di presentazione. Dopo le parole ai giornalisti presenti all'allianz Stadium, il calciatore è andato subito al campo di allenamento per essere a disposizione di Massimiliano Allegri, non prima di aver ringraziato i suoi follower e i suoi familiari per i complimenti piovuti sulle sue pagine social.

Già un grande senso di appartenenza e di legame con i colori bianconeri, che il giocatore ha espresso anche nella sua prima conferenza stampa: "È sempre stato il mio sogno venire qui, noi siamo una famiglia juventina, lo siamo tutti da quando siamo nati. Arrivo in un club forte e con una grande mentalità. Devo calarmi nella parte ma se sono qui è perchè me lo merito e farò di tutto per dimostrarlo. La Juve è sempre stato il mio unico desiderio, la trattativa è stata improntate, c'è stato un momento in cui sono stato in pensiero, ma la mia fidanzata e la mia famiglia mi sono stati vicino. Il motivo di orgoglio più grande è ora essere qui. Ho foto di Nedved, Del Piero e Buffon, che sono sempre stati miei idoli. Quando arrivi qui sei pieno di emozioni, vedi tutti i grandi campioni che sono passati di qua".