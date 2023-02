Locatelli: “C’è rammarico per l’andata, siamo carichi e fiduciosi”

La Juventus scenderà in campo questa sera contro il Nantes nella partita valevole per la gara di ritorno degli spareggi di Europa League , che determineranno le squadre qualificate agli ottavi della competizione. I bianconeri partiranno questa sera dall'1-1 ottenuto nella gara di andata, e saranno costretti e vincere per continuare il loro cammino europeo, dopo essere usciti ai gironi dalla Champions League.

"C'è rammarico per l'andata, noi dobbiamo fare la nostra partita, vincere. Lo stadio sarà pieno, queste sono le partite più belle da giocare. In Europa devi stare attento in ogni partita, non ci sono gare facili, ma siamo carichi e fiduciosi. Servirà una partita attenta, provremo a giocare una gara matura, senza forzare le giocate ed esporci al contropiede. Loro ci danno per favoriti ma noi non dobbiamo ascoltare nessuno. Dobbiamo pensare a dare ciò che sappiamo di poter dare e giocare con fiducia in noi stessi".